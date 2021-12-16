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Председатель СК России в связи с обращением на его имя поручил доложить о ходе проведения проверки по факту травмирования малолетней девочки в парке семейного отдыха в Красноярске

Председатель СК России в связи с обращением на его имя поручил доложить о ходе проведения проверки по факту травмирования малолетней девочки в парке семейного отдыха в Красноярске

В средствах массовой информации был опубликован видеоролик, в котором показано, что в парке семейного отдыха в г.

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