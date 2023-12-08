Генсека кабмина Японии Мацуно заподозрили во взяточничестве

Генерального секретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заподозрили во взяточничестве - считается, что чиновник получил около 10 млн иен в качестве дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности.
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