Нет ничего более постоянного, чем временное. Это с успехом доказывают Эйфелева башня в Париже и замок со сложнопроизносимым названием Вайдахуняд, расположенный в парке Варошлигет в Будапеште.
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Нет ничего более постоянного, чем временное. Это с успехом доказывают Эйфелева башня в Париже и замок со сложнопроизносимым названием Вайдахуняд, расположенный в парке Варошлигет в Будапеште.