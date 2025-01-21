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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дональд Трамп заявил, что США признают только два гендера

Дональд Трамп заявил, что США признают только два гендера

Президент США подчеркнул, что администрация признает только мужской и женский пол Дональд Трамп заявил, что администрация президента будет признавать только мужской и женский гендеры.

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Комментарии
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Виктор Старицын
Зелёный давно не президент. Он иуда - кровавый убийца, и не о чём с ним говорить. Господин президент Трамп, если ты собиравшийся, за 24 часа остановить военные действия на бывшей Украине. То в первую очередь надо арестовать всю бандеровскую верхушку, а также всех, кто подготовил и совершил бандеравский переворот. Также кто дал приказ бомбить мирных людей в Луганской и Донецкой бывших областей - сейчас республик, а также тех, кто отдал приказ бомбить мирные города и сёла в бывшей Югославии. Арестуй тех, кто создал, и организовал &quot;БИБЛИОТЕКИ&quot; - где мирных людей пытали, истязали, в конце концов, кто не ломался, и не хотел сотрудничать с бандеровской звериной властью - убивали. Арестовать всех, кто организовал, и сжег заживо мирных людей в любимом городе Одесса. Арестуй всех, кто организовал и занимался продажей молодых людей и детей, как живой товар на органы в западную Европу, и всех живодёров, кто производил эти экзекуции. Больше всего патологоанатомов живодёров было из Нидерландов. Все знают – что продажей живого товара на органы занималась ведьма - жена иуды зелёного. Буданов - главный террорист в мировом масштабе, которого однозначно повесят, как фашистских нацистских преступников. Но самая страшная для него будет - божья кара - будет гореть на вечном огне. Но, а главный его спонсор, и хозяин, фашист и убийца всех народов, а больше всего славян - Байдан, который с 19 января уже никто - тоже будет гореть на вечном огне. Кто теперь подхватит флаг убийцы - время покажет. Но, а Киевскую Раду - распустить, которая переобулась на бандеровскую идеологию, и разрешила бандеровцам уничтожать всё русское, и других народов. И больше ни когда, и ни к какой власти их не допускать. (Чёрная метка). Дать свободу вероисповедания всех религий, какие были до бандеровского переворота. Вернуть в божьи храмы всё, что ограбили бандеровские изверги. Всех, кого арестуете – отправить в Магадан, где их будут судить праведным судом, а ни как в Москве, где много либералов – дермократов, которые в Магадан точно не поедут, так как испугаются, что и их там и оставят. Отменить все санкции, что создали чокнутые правители против РФ, и разморозить все счета, с прибылью, которая накапала за эти годы. Вот тогда можно разговаривать о прекращении огня, и вести переговоры на равных условиях. Только не с мразью зелёным, которого ждёт виселица. Но а Одесса, Николаев, Харьков - чисто русские города. И сколько ещё уничтожит русскоговорящих людей зелёная мразь, пока мы освободим эти города от бандеровского ига. Надо торопится - тем скорей тем лучше - больше спасём наших людей от бандеровских извергов.
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