Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин покажет Трампу, кто хозяин жизни – Портников

Путин покажет Трампу, кто хозяин жизни – Портников

Президент России Владимир Путин намерен показать Дональду Трампу своё превосходство. Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский журналист и антироссийский пропагандист Виталий Портников, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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