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Мода и Шоу-бизнес

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Основатель Pink Floyd сравнил политику Запада с европейским колониализмом

Основатель Pink Floyd сравнил политику Запада с европейским колониализмом

Сегодняшняя политика Запада демонстрирует приверженность к существовавшему на протяжении многих лет пути империализма и колониализма, когда у европейцев превалировало мировоззрение воровства, насилия и грабежа.

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