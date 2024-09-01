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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фракции системы Пиро, архетипы ИИ и PvP-активности в Star Citizen альфа 4.0 Разработч...

Фракции системы Пиро, архетипы ИИ и PvP-активности в Star Citizen альфа 4.0 Разработч...

Фракции системы Пиро, архетипы ИИ и PvP-активности в Star Citizen альфа 4.0Разработчики MMORPG Star Citizen из Cloud Imperium Games опубликовали новое видео о своем проекте, в котором нам рассказали еще о нескольких особенностях грядущей версии альфа 4.

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