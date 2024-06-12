В Славянске возле храмов УПЦ расклеили провокационные листовки

В Славянске в ночь с 10 на 11 июня неизвестные расклеили провокационные листовки возле храмов Украинской Православной Церкви, обвиняя клириков в коллаборационизме, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на ресурс «Вчасно».
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