В Славянске возле храмов УПЦ расклеили провокационные листовки

В Славянске в ночь с 10 на 11 июня неизвестные расклеили провокационные листовки возле храмов Украинской Православной Церкви, обвиняя клириков в коллаборационизме, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на ресурс «Вчасно».