Смоленску и Гагарину выделят более 80 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры

«Это инвестиция в будущее». Смоленский губернатор Василий Анохин рассказал, что именно появится в областном и районном центрах Около 83 млн руб Смоленск и Гагарин получат на развитие туристической инфраструктуры, создание новых точек притяжения для гостей и жителей региона.