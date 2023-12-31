На Северном флоте завершился осенний призыв граждан на военную службу

Призывники были распределены в береговые части флота — мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и на надводные корабли.
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