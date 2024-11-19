Смартфон в зоне СВО: глубокая настройка

Вначале сделаем небольшое отступление. В комментариях к предыдущим материалам зачастую повторяются одни и те же «мантры» – дескать, зачем всё это нужно, необходим смартфон на отечественной операционной системе (ОС), собранный в России, как минимум, нужна аппаратная доработка и перепрошивка на «чистую» ОС, и так далее, и тому подобное.