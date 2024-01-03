«Глонасс» запустит сервис, позволяющий определять местонахождение любого автомобиля

Компания «Глонасс» в 2024 году запустит сервис, позволяющий определять местонахождение автомобиля. Установка дополнительного оборудования для этого не требуется, а новая функция станет незаменимой в случае угона машины.
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