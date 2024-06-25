Российские хоккеисты впервые выиграли Кубок Стэнли в составе «Флориды»

Они обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1 Хоккейный клуб «Флорида Пантерз», в составе которого выступают российские голкипер Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов, стал победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги и обладателем Кубка Стэнли.