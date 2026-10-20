Дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. — Прим. ред.) о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ поступило на пересмотр в Мосгорсуд, сообщает РИА Новости с ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Минимум двух чел...
- «Сидите дома. Ожи...
- Белое платье, чуж...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым