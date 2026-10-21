Проблемы затронули Revolut, Lloyds и HSBC, а также сайты Royal Mail и Rightmove Сбой электропитания в дата-центре Google Cloud в районе Лондона вызвал масштабные перебои в работе онлайн-сервисов во вторник, 20 октября.
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