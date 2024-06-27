Теперь пойдут поставки танков M1A2 SEP v.3: Польша получила все закупленные ОБТ M1A1 Abrams Теперь пойдут поставки танков M1A2 SEP v.
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Теперь пойдут поставки танков M1A2 SEP v.3: Польша получила все закупленные ОБТ M1A1 Abrams Теперь пойдут поставки танков M1A2 SEP v.
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