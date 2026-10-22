Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации «Ростех») стал участником стратегической сессии, посвященной развитию музыкальной индустрии как части креативной экономики.
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