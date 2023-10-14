Новое регулирование криптовалют в Калифорнии призвано управлять крипто-бумом

Новое регулирование криптовалют в Калифорнии стало ответом на растущую актуальность ситуации после прошлогоднего краха биржи FTX и других потрясений на рынке, поскольку действия федерального правительства остаются неопределенными.
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