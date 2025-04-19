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Всё о женщинах

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Психолог назвала первые признаки лудомании у близких людей

Психолог назвала первые признаки лудомании у близких людей

Лудомания, или патологическая зависимость от азартных игр, является серьезным заболеванием, затрагивающим как психику, так и социальную жизнь, рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

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