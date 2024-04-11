Проверка Роскачества стала приговором азиатскому общепиту:

Сергей Кептицин

Я вообще не понимаю про диаспору. Два чёрных батальона типа из узкого круга ФСБ должны найти глав диаспор, неважно - кавказцев или азиятов или негров - найти, снять всю информацию, потом распотрошить на органы, если надо, и спокойно трупы закопать типа в ядерной захоронке. Глав диаспор - это типа бешеных волков, не надо покупать лицензий.