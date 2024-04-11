"ЛЮДИ ПАДАЛИ ПРЯМО НА УЛИЦЕ": СМЕРТЕЛЬНАЯ ШАУРМА ВМЕСТО РУССКИХ ПИРОЖКОВ Для того чтобы власть задумалась о проблеме миграции, понадобился массовый расстрел русских в концертном зале.
Проверка Роскачества стала приговором азиатскому общепиту:
Комментарии
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Сергей Кептицин
Я вообще не понимаю про диаспору. Два чёрных батальона типа из узкого круга ФСБ должны найти глав диаспор, неважно - кавказцев или азиятов или негров - найти, снять всю информацию, потом распотрошить на органы, если надо, и спокойно трупы закопать типа в ядерной захоронке. Глав диаспор - это типа бешеных волков, не надо покупать лицензий.
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1 час.
Александр
Дура и комментарий такой же.
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35 мин.
Александр
Заткнись,идиот.Ты сам чурка.Голова деревянная.
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34 мин.
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