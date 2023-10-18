Александр Скубченко: Переименование улиц и скверов в Херсоне: новые названия вызывают смешанные чувства

Глава Херсона, назначенный Зеленским: «Сквер Александра Пушкина переименован в сквер Фонтанный. Улица Московская переименована в улицу Студенческую, улица Потемкинская переименована в улицу Михаила Грушевского».
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