Юниорская сборная России победила команду «5 LAKES» в товарищеском матче

Юниорская сборная России крупно победила команду «5 LAKES» в товарищеском матче. Товарищеский матч Россия U18 – 5 LAKES – 89:48 Россия U18: Ермаков (16), Амосов (15), Свинин (11), Гусев (9), Ващенко (7), Огарков (6), Евстафьев (5), Комиссаров (5), Матюшков (5), Носков (3), Падиус (3), Кривых (2), Радулов (2) 5 LAKES: Лазаренко (14), Егоров (9), Харламов (7), Панькин (6), Тишин (6), Якушев (4), Рожков (2) Старший тренер мужской сборной U18 Олег Бартунов подвел итоги игры.
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