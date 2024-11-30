Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова. Чем дальше, тем агрессивнее и безобразнее становятся нападки.
Наблюдаем очередной виток сетевой травли Ярослава Дронова
Комментарии
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Андрей Корпачев
Шаман супер! Были с женой на его концерте, детишки пели все его песни! А вот крашеного пуделя, зашедшего не в ту дверь, пора гнать поганой метлой. Вчера на "Все вместе" обиделся и сбежал.
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3 час.
лл
лина любимцева
Злопыхатели и завистники лютуют против ШАМАНА!!! Держись, парень!! МЫ ЗА ТЕБЯ!!
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1 час.
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