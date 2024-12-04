Ставки по ипотеке в 2025 году могут достигнуть 23%

По информации кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, справедливая ипотечная ставка на 2025 год должна варьироваться от 19% до 23% годовых, рассказал «Газете.
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