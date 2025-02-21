Восемь граждан России получили приговоры за диверсии в шести регионах

Приговоры в отношении восьми граждан России за диверсии, совершенные по заданию украинских спецслужб, вынесены в шести регионах страны, 21 февраля сообщила пресс-служба в Центре общественных связей ФСБ России.
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