Суд во Владимире рассматривает дело о поломке ангиографа

Суд во Владимире разбирается, могли ли нарушения в документации привести к поломке ангиографа Мировой суд рассматривает протокол Росздравнадзора в отношении городской больницы № 4 Владимира после выхода из строя ангиографа.
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