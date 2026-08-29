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Татар-информ

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136 коллективов Высокогорского района внесены на Электронную доску почета

136 коллективов Высокогорского района внесены на Электронную доску почета

фото: официальный портал "Единой России" Сегодня в парке «Заказанье» Высокогорский район отметил достижения своих жителей на «Фестивале труда и доблести».

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