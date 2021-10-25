Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПутин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2" Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом в декабре МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.Вернуться к статье113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейЧто-то Путин ничего не сказал, что получат россияне...от этого его проекта...,хотя газ для населения начал дорожать...Владимир EвтушенкоЗагоните эту мразь Яка Вита в ЧС, э\та мразь, минетчик олигархов, только гадит вездевера курьянова (гончарова)Да и селяне сидят без газа 20% населения. Обещал бесплатно, но дерут все равно.Владимир EвтушенкоВера, вы же слышали - обещать, не значит жениться..Игорь КузнецовПосмотрим как будет реализована программа Газпрома к подводу труб к участкам домовладения до 2030 года. Видимо это затратный проект и значительная часть прибыли от продажи газа за рубеж пойдёт на его реализацию.петр петровРоссия не должна страдать из-за подорожания газа для внутреннего пользованияNVS66 SergeiShulepovgjljhj;fybt pfdbcbn jn j,tcwtybdfybzNVS66 SergeiShulepovвсе подорожание от обесценивания.Владимир EвтушенкоАга, ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩас, так нас и "миллеры" послушали. Надо ждать повышения цен на газ.Игорь КузнецовПовышение цены на поставку трубопроводного газа (в городах, по крайней мере) видимо будет на уровне фактической годовой инфляции. Сейчас в месяц оплачиваю около 70 р. Значит в 2022 году это должно быть 80 р./мес.ВСВиктор Сидоровнадо протестировать украинский участок трубы в зимний период.., увеличить давление в 3 раза и гнать только воздух до апреля месяца .., случиться авария - значит нужно полностью менять трубопровод , а не случится - выкопать трубы с нашей стороны..Комментировать
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