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Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"

Путин сообщил, когда заполнят вторую нитку "Северного потока — 2"

Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока — 2" заполнят газом в декабре МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.

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Сергей
Что-то Путин ничего не сказал, что получат россияне...от этого его проекта...,хотя газ для населения начал дорожать...
Владимир Eвтушенко
Загоните эту мразь Яка Вита в ЧС, э\та мразь, минетчик олигархов, только гадит везде
вера курьянова (гончарова)
Да и селяне сидят без газа 20% населения. Обещал бесплатно, но дерут все равно.
Владимир Eвтушенко
Вера, вы же слышали - обещать, не значит жениться..
Игорь Кузнецов
Посмотрим как будет реализована программа Газпрома к подводу труб к участкам домовладения до 2030 года. Видимо это затратный проект и значительная часть прибыли от продажи газа за рубеж пойдёт на его реализацию.
петр петров
Россия не должна страдать из-за подорожания газа для внутреннего пользования
NVS66 SergeiShulepov
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NVS66 SergeiShulepov
все подорожание от обесценивания.
Владимир Eвтушенко
Ага, ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩас, так нас и "миллеры" послушали. Надо ждать повышения цен на газ.
Игорь Кузнецов
Повышение цены на поставку трубопроводного газа (в городах, по крайней мере) видимо будет на уровне фактической годовой инфляции. Сейчас в месяц оплачиваю около 70 р. Значит в 2022 году это должно быть 80 р./мес.
Виктор Сидоров
надо протестировать украинский участок трубы в зимний период.., увеличить давление в 3 раза и гнать только воздух до апреля месяца .., случиться авария - значит нужно полностью менять трубопровод , а не случится - выкопать трубы с нашей стороны..

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