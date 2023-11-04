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За рулем

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Лада Веста после 155 тыс км: внезапный «чек» — ищем причину

Лада Веста после 155 тыс км: внезапный «чек» — ищем причину

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5, 2015 г. в. Изготовитель – АВТОВАЗ Год выпуска – 2015 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года Пробег на момент отчета – 155 000 км В одной из поездок Веста внезапно перестала набирать больше 2500 об/мин.

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