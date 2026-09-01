Путин: стремление Армении в Евросоюз создает сложности с членством в ЕАЭС

Стремление Армении в Евросоюз создает сложности с членством республики в ЕАЭС. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин.
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