Боевик «Азова»* рассказал, как российские врачи лечили его после ранения

Боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пётр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела киевскими силовиками колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибли около 70 пленных боевиков.