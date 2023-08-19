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Боевик «Азова»* рассказал, как российские врачи лечили его после ранения

Боевик «Азова»* рассказал, как российские врачи лечили его после ранения

Боевик «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Пётр Тарасенко стал одним из свидетелей обстрела киевскими силовиками колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике, в результате которого погибли около 70 пленных боевиков.

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