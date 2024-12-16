Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 пленных

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 украинских военнопленных, что, по его мнению, демонстрирует нежелание украинского руководства двигаться к миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии