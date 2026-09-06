ВМС США утопили в Тихом океане группу судов, предположительно связанных с эквадорским наркокартелем

Задержанных на борту этих судов лиц передали властям Эквадора. Южное командование вооруженных сил США, что предположительно, это была плавучая заправочная станция наркоперевозчиков.
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