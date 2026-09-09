Ещё 4 БПЛА сбили в Калужской области

В ночь на 9 сентября Калужская область вновь отражала атаку БПЛА. По данным губернатора Владислава Шапши, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили 4 беспилотника над территориями Жуковского, Жиздринского, Перемышльского и Хвастовичского муниципальных округов.
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