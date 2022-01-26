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Дана Борисова об избраннике Волочковой: «Сергей, может, станет для нее мужчиной, который не будет ни потакать, ни использовать»

Дана Борисова об избраннике Волочковой: «Сергей, может, станет для нее мужчиной, который не будет ни потакать, ни использовать»

Телеведущая считает, что платить за мужчину в путешествии не совсем приемлемо Имя Анастасии Волочковой вот уже который день активно обсуждается подписчиками после того, как она со своим новым избранником отправилась в путешествие на Мальдивы.

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