Почему Украина готова рискнуть войной, требуя Кенбургскую косу? Как контроль над Днепром превратился в ключ к господству в Восточной Европе? Что скрывают переговоры между Россией и Украиной — закулисные сделки или путь к новой войне? И почему США вооружают Киев, несмотря на угрозу ядерного конфликта? Переговоры: игра на грани войны Украина продолжает выдвигать ультиматумы, включая требование передачи Кенбургской косы для контроля над Херсонским портом.