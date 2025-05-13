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Ростислав Ищенко: Тайные планы НАТО: Украина, Днепр и Трамп — кому достанется победа?

Ростислав Ищенко: Тайные планы НАТО: Украина, Днепр и Трамп — кому достанется победа?

Почему Украина готова рискнуть войной, требуя Кенбургскую косу? Как контроль над Днепром превратился в ключ к господству в Восточной Европе? Что скрывают переговоры между Россией и Украиной — закулисные сделки или путь к новой войне? И почему США вооружают Киев, несмотря на угрозу ядерного конфликта? Переговоры: игра на грани войны Украина продолжает выдвигать ультиматумы, включая требование передачи Кенбургской косы для контроля над Херсонским портом.

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