Власти Краснодара задолжали более 80 млн рублей подрядчикам за строительство школы

Власти Краснодара задолжали более 80 млн рублей подрядчикам за строительство школыПрокуратура Краснодара провела проверку соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе при строительстве школы в поселке Знаменском.
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