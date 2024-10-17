СМИ выяснили, подорожает ли алкоголь из-за истории со спиртзаводом

Для этого было опрошены эксперты. Заведующий кафедрой экономической теории ННГУ им. Лобачевского Александр Золотов считает, что простой такого большого производителя может привести к увеличению цен на соответствующие товары.
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