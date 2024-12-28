Экипажи вертолетов Ми-28НМ сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком, и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие ЮВО обучаются управлению дронами на полигоне в Ростовской области
- Разведчики общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
- Командующий Балтийским флотом принял участие в церемонии открытия бюста адмирала Владимира Егорова
Свежие комментарии