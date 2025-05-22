Почему вертолеты Ми-24 и Ми-35М подойдут на роль воздушных дрононосцев

Появление китайского воздушного дрононосца «Цзютань» вызвало повышенный интерес в отечественной околовоенной прессе и блогосфере, поскольку в его концепции многие усмотрели большие перспективы по боевому применению в зоне проведения СВО на Украине.
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