Какие вызовы судьбы ждут знаков зодиака во время коридора затмений по 29 марта 2025 года Алёна Юрьева С 14 по 29 марта 2025 года нас ожидает мощный коридор затмений, который начнётся полным лунным затмением и завершится частичным солнечным затмением.