Какие вызовы судьбы ждут знаков зодиака во время коридора затмений по 29 марта 2025 года Алёна Юрьева С 14 по 29 марта 2025 года нас ожидает мощный коридор затмений, который начнётся полным лунным затмением и завершится частичным солнечным затмением.
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