Более 800 км противопожарных полос обустроят в лесах Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии за сезон обустроят 881 км противопожарных минерализованных полос. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов на своей странице «ВКонтакте».
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