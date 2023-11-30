Роскомнадзор выписал блогеру первый штраф за неправильную маркировку рекламы

Роскомнадзор выписал первый штраф блогеру за нарушение новых правил маркировки рекламы.Реклама, за которую назначили штраф, была опубликована в Telegram-канале «Лиса рулит», в трех случаях в канале автора отсутствовал идентификатор рекламы в рекламных сообщениях, сообщает РБК.
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