Роскомнадзор выписал блогеру первый штраф за неправильную маркировку рекламы

Роскомнадзор выписал первый штраф блогеру за нарушение новых правил маркировки рекламы.Реклама, за которую назначили штраф, была опубликована в Telegram-канале «Лиса рулит», в трех случаях в канале автора отсутствовал идентификатор рекламы в рекламных сообщениях, сообщает РБК.