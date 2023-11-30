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Роскомнадзор выписал блогеру первый штраф за неправильную маркировку рекламы

Роскомнадзор выписал блогеру первый штраф за неправильную маркировку рекламы

Роскомнадзор выписал первый штраф блогеру за нарушение новых правил маркировки рекламы.Реклама, за которую назначили штраф, была опубликована в Telegram-канале «Лиса рулит», в трех случаях в канале автора отсутствовал идентификатор рекламы в рекламных сообщениях, сообщает РБК.

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