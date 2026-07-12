Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пламя как инструмент прорыва: «Солнцепеки» меняют расстановку сил на поле боя

Пламя как инструмент прорыва: «Солнцепеки» меняют расстановку сил на поле боя

Огнеметчики 176-го отряда специального назначения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Запад» обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Краснолиманском направлении.

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