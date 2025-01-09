AMD объяснила, почему Ryzen 9 9950X3D получил всего один кристалл 3D V-Cache, а не два Одни...

AMD объяснила, почему Ryzen 9 9950X3D получил всего один кристалл 3D V-Cache, а не дваОдним из ключевых анонсов презентации AMD на CES 2025, состоявшейся 6 января, стали 12-ядерный процессор Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D.
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