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Аргументы недели

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Подростки украли 200 заказов из пункта выдачи маркетплейса

Подростки украли 200 заказов из пункта выдачи маркетплейса

На Камчатке 17-летнего парня и его 15-летнюю подругу уличили в крупной краже. В подъезде жилого дома подростки нашли ключ и выяснили, что он подходит к замку в двери пункта выдачи заказов интернет-магазина, который располагается рядом.

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