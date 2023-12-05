Глава NVIDIA пообещал построить в Японии сеть ИИ-фабрик — они будут обрабатыват...

Глава NVIDIA пообещал построить в Японии сеть ИИ-фабрик — они будут обрабатывать данные японцевВизит основателя и бессменного лидера NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в Японию на этой неделе ознаменовался встречей с министром экономики страны Ясутоси Нисимурой (Yasutoshi Nishimura), по итогам которой генеральный директор компании пообещал члену правительства всемерную поддержку в развитии национальной инфраструктуры искусственного интеллекта, включая определённый приоритет в поставках ускорителей вычислений.