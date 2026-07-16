Как выбрать деревянные окна в Санкт-Петербурге: личный опыт и рейтинг производителей

Деревянные окна из дуба наполняют дом естественным светом и создают ощущение уюта. Когда я впервые задумалась о замене окон в своей петербургской квартире, то даже не представляла, насколько это многогранный процесс.
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