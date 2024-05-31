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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ААТ ´Міхалёўская Ніва´ ўключылася ў корманарыхтоўку.

ААТ ´Міхалёўская Ніва´ ўключылася ў корманарыхтоўку.

Дакасіўшы перад абедам панядзелка сенажаць непадалёк вёскі Ліпнякі, трактар МТЗ-3522 з касілкай КМР-9 пад упраўленнем механізатара Міхаіла Лаўрыновіча неадкладна накіраваўся на аб´ект сенакосу паблізу населенага пункта Лейчыцы.

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