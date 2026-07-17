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В России участились случаи укусов наноклещей

В России участились случаи укусов наноклещей

Россиян предупредили о появлении наноклещей. Они таят в себе большую опасность, чем взрослые особи. За первые полтора месяца лета жители РФ стали чаще приходить к врачам с жалобами на укусы маленьких клещей.

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