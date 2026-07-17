В России участились случаи укусов наноклещей

Россиян предупредили о появлении наноклещей. Они таят в себе большую опасность, чем взрослые особи. За первые полтора месяца лета жители РФ стали чаще приходить к врачам с жалобами на укусы маленьких клещей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии